Американские военные за сутки в Средиземном море потеряли вторую российскую подводную лодку

В Средиземном море НАТО проводит операцию по поиску российских подводных лодок.

За сутки натовские военные потеряли из поля зрения две субмарины ВМС РФ.

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro , силы НАТО и США наблюдали за российской субмариной «Ростов-на-Дону». 14 марта эта субмарина исчезла с натовских радаров. Тут же американские военные бросили силы на поиски российской субмарины, развернув в зоне возможного нахождения лодки спецоперацию.

За несколько часов до этого из радаров НАТО исчезла российская подводная лодка, вышедшая из порта Тартус в Сирии.

Российские подводные лодки тут же начали искать военные НАТО и США. В поисках задействованы в том числе противолодочные военные самолеты Р-8А Poseidon. Также в воздух с итальянской авиабазы NAS Sigonella подняты военные авиапатрули.

Телеграм-канал «Оперативная линия» пишет о том, что подводная лодка Черноморского флота могла выйти из Тартуса для того, чтобы «послушать» авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) и его «свиту».

В НАТО, конечно же, обеспокоены тем, что российские субмарины могут исчезать с поля зрения в любой момент. Поэтому пытаются отыскать их и выяснить цели перемещения.