У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

Сегодня, 19:34

Анна Лисова

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У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

Политолог Антон Бредихин рассказал о преимуществе РФ перед искусственным интеллектом (ИИ) армии США. 

Так, согласно выводам комиссии по искусственному интеллекту, Пентагону следует немедленно приступить к разработке и внедрению технологий ИИ в системы вооружения. Для этих целей рекомендуется выделять максимально возможное финансирование. Акцент стоит сделать на создании максимально автономных систем вооружений. Вооружение с ИИ, уверены авторы доклада, сможет обеспечить «национальную безопасность и защиту демократии»

Хотя на такие разработки действует международный запрет, авторы доклада предлагают его игнорировать, поскольку, по их мнению, ни Россия, ни Китай, соблюдать его не будут. 

Об успехах российской военной промышленности заявили в том числе и авторы издания Atlantico. По их мнению, достижения российского военпрома намного более  эффективнее, чем предполагают европейские политики. 

Бредихин отметил, что прогресс ВПК РФ недооценивают не только европейцы. В США также многие уверены в отсталости российского вооружения. 

«Все эти разговоры о том, что наше согласие не будет иметь значения, уже разбиваются о сегодняшнее положение дел на всех континентах. Даже в далекой Африке сейчас более заметна «ЧВК Вагнера», чем любая американская сила, в том числе высокотехнологичная», — заявил эксперт. 

Он отметил, что, несмотря на любые системы ИИ, человеческий фактор всегда будет оставаться решающим и будет иметь преимущество, в том числе и на поле боя. 

«Мы существуем в живой природе, и пока мы ее полностью не убьем, а я надеюсь, что это никогда не случится, всегда будет побеждать человек в конечном итоге. Вне зависимости от того, чем он пользуется для достижения своих целей – каменным топором или боевым роботом», — подчеркнул Бредихин. 

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