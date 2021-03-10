В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

Сегодня, 08:29

0

Image 16+
В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

Государственное белорусское  внешнеторговое предприятие «БелСпецВнешТехника» анонсировало показ уникального зенитно-ракетного комплекса малой дальности «ТРИО» на выставке MILEX-2021, которая должна пройти с 23 по 26 июня в Минске. 

Белорусские инженеры сообщили о создании уникального ЗРК, который способен вести огонь по воздушным целям авиационными ракетами. Известно, что комплекс создан для ведения огня авиационными ракетами класса «воздух-воздух», что потенциально делает его востребованным для иностранных заказчиков. Заявлено, что белорусский ЗРК «ТРИО» сможет эффективно бороться с вертолётами, дронами и боевыми самолётами противника благодаря двум типам боеприпасов в комплектации — не только авиационной управляемой ракетой малой дальности Р-60-НТ, но и системой акустической и оптической разведки целей.

Также известно, что ЗРК «ТРИО» оснащен системой оптического кругового обзора на 360° и уникальной локацией «Сокол». Учитывая, что ряд потенциальных заказчиков не может приобрести современные ПВО, но имеют при этом авиационные ракеты советских времен, белорусская разработка может быть для Сирии, Йемена, Ливии и других стран очень полезной. Благодаря мобильности и легкости управления, белорусский ЗРК «ТРИО» может быть использован практически в любом регионе планеты и для любых военных целей.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Китае раскрыли боевые возможности «украинской Арматы»

Вчера, 22:04

У ВС России есть преимущества перед искусственным интеллектом армии США

Вчера, 19:34

Ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

10-03-2021, 12:44

Билл Гейтс заявил о строительстве нескольких АЭС нового поколения

10-03-2021, 09:24

ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

8-03-2021, 19:14

США испытывают лазерные пушки для истребителей

7-03-2021, 13:04

NI: РФ следует ускориться с разработкой истребителя шестого поколения

7-03-2021, 10:04

Дальнобойность гиперзвуковой ракеты «Циркон» увеличилась до 1500 километров

5-03-2021, 15:09

Пентагон создает датчик для обнаружения воздействия микроволнового оружия

4-03-2021, 10:59

БПЛА «Охотник» станет прорывом для сферы беспилотников РФ

4-03-2021, 09:39

В РФ рассказали о «картинном» авианосце

3-03-2021, 23:19

Шойгу поручил увеличить выпуск военно-транспортных самолетов

2-03-2021, 17:19

Истребитель Су-57 способен обнаружить, но не уничтожить F-35

2-03-2021, 01:29

Издание Military Watch перечислило достоинства российского радара «Ирбис-Э»

1-03-2021, 15:44

Российский дрон-камикадзе БПЛА «Ланцет-3» уничтожил командиров террористов в Сирии

28-02-2021, 18:24

Эксперт Коротченко объяснил, почему системы ПВО России не отразили удар ВВС США по Сирии

27-02-2021, 21:49

Военные эксперты предложили создать в России информационный спецназ в киберпространстве

27-02-2021, 10:04

Sohu: АПЛ «Белгород» России является мощным образцом подводного вооружения в мире

27-02-2021, 08:59

Самую большую американскую подлодку сравнили с советской «Акулой»

26-02-2021, 23:19

Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

25-02-2021, 18:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров