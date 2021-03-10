В Белоруссии создали уникальный зенитно-ракетны комплекс малой дальности

Государственное белорусское внешнеторговое предприятие «БелСпецВнешТехника» анонсировало показ уникального зенитно-ракетного комплекса малой дальности «ТРИО» на выставке MILEX-2021, которая должна пройти с 23 по 26 июня в Минске.

Белорусские инженеры сообщили о создании уникального ЗРК, который способен вести огонь по воздушным целям авиационными ракетами. Известно, что комплекс создан для ведения огня авиационными ракетами класса «воздух-воздух», что потенциально делает его востребованным для иностранных заказчиков. Заявлено, что белорусский ЗРК «ТРИО» сможет эффективно бороться с вертолётами, дронами и боевыми самолётами противника благодаря двум типам боеприпасов в комплектации — не только авиационной управляемой ракетой малой дальности Р-60-НТ, но и системой акустической и оптической разведки целей.

Также известно, что ЗРК «ТРИО» оснащен системой оптического кругового обзора на 360° и уникальной локацией «Сокол». Учитывая, что ряд потенциальных заказчиков не может приобрести современные ПВО, но имеют при этом авиационные ракеты советских времен, белорусская разработка может быть для Сирии, Йемена, Ливии и других стран очень полезной. Благодаря мобильности и легкости управления, белорусский ЗРК «ТРИО» может быть использован практически в любом регионе планеты и для любых военных целей.