ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

Сегодня, 19:14

Александр Зуев

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ВМС Китая получили на вооружение новый эсминец «Лхаса»

Новейший эсминец «Лхаса» проекта 055, построенный шанхайской верфью Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation и судостроительной компанией China Shipbuilding State Corporation, поступил на военно-морскую базу Северного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао. Еще шесть кораблей этого проекта находятся на разных стадиях сборки или проходят испытания. Головной эсминец проекта «Наньчан» был передан в состав ВМС Китая более года назад и находится на вооружении ВМБ Северного флота.

Корабли типа 055, водоизмещение которых составляет 14,5 тысячи тонн, по своим размерам уступают лишь американским «Зумвальтам». Китайские эсминцы превосходят корабли «Арли Берк» и крейсеры «Тикондерога». «Лхаса» вооружен зенитками HQ-9B с радиусом действия до 200 км, ракетами HQ-26 и противокорабельными YJ-18A. Всего эсминец несет на борту 112 универсальных пусковых установок.

Корабль получил автоматическую 130-мм артустановку H/PJ-38, четыре 30-мм зенитных арткомплекса H/PJ-11, зенитно-ракетные комплексы HQ-10 ближнего действия и торпеды.

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