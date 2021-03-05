США испытывают лазерные пушки для истребителей

Сегодня, 13:04

Ольга Громова

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США испытывают лазерные пушки для истребителей

США испытывают макет лазерной пушки воздушного базирования SHIELD. Нею предполагается оборудовать истребители, сообщает РИА Новости.

Исследовательская лаборатория ВВС США получила макет корпуса бортового боевого лазера в прошлом месяце. Летом специалисты приступят к тестированию установки, а также системы управления лучом. Что касается полноценных наземных испытаний комплекса, они значатся в планах на 2024 год.

Отмечается, что лазер, о котором идет речь, будет в состоянии уничтожать приближающиеся к истребителю ракеты класса «земля-воздух» или «воздух-воздух». В будущем лазерные пушки можно будет нацеливать и на объекты наземной инфраструктуры.

Технология пока отточена не до конца, имеются определенные проблемы. Главная заключается в больших габаритах генерирующих луч энергетических установок. Преимущество разрабатываемого оружия - в очень быстрой реакции на угрозу. Импульс замеряет дальность, захватывает цель и буквально за считанные секунды поджигает.

Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м.

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