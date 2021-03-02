Пентагон создает датчик для обнаружения воздействия микроволнового оружия

Сегодня, 10:59

Александр Зуев

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Пентагон создает датчик для обнаружения воздействия микроволнового оружия

Американские военные напуганы слухами о наличии у России и ряда других стран микроволнового оружия. Об этом сообщают авторы американского издания Forbes. Как стало известно, Пентагон выделяет средства на разработку датчика, предназначенного для выявления случаев использования микроволнового оружия.

Такая необходимость появилась после атаки на американский дипломатический корпус, в результате чего многие его представители почувствовали легкое недомогание, а некоторые серьезно заболели.

В США считают что на дипломатов воздействовали радиочастотным оружием. Американцы знают, о чем говорят, так как они и сами неоднократно применяли такие виды вооружения для уничтожения беспилотников. Американцы не исключают, что микроволновым оружием располагает и Китай. Эксперты уверены, что оно было задействовано на границе с Индией во время конфликта в прошлом году.

Благодаря такому виду оружия Китай одержал победу без единого выстрела. Известно, что микроволновое оружие оказывает негативное влияние на нервную систему человека. После его воздействия ощущается сильное головокружение и появляются боли.

Факт существования микроволнового оружия не доказан, так как его применение сложно зафиксировать. Медики порой не могут отличить радиочастотное поражение от других заболеваний и травм.

Пентагон опасается, что подобное оружие могут применить против американских солдат. Поэтому американцы хотят получить носимый датчик, который сообщит об микроволновой атаке. Причем его размер должен быть меньше, чем магазин винтовки M4.

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