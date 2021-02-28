Шойгу поручил увеличить выпуск военно-транспортных самолетов

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения предприятия Авиастар-СП в Ульяновске поручил заводу увеличить выпуск военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до 10 машин в год.

Министр уточнил, что в прошлом году на «Авиастаре-СП» собрали три самолета. В этом году планируется выпуск пяти машин. В дальнейшем необходимо ежегодно производить до 20 транспортников, чтобы к 2030 году на вооружение поступили 250 новых Ил-76МД-90А, заявили в Минобороны. Отметим, что Ил-76МД-90А – это последняя модификация военно-транспортного самолета Ил-76, на которую установлены новые двигатели. Они позволили увеличить дальность полета на 18% и уменьшить расход топлива на 12%. Таким образом, удалось снизить расходы на обслуживание грузовика. Теперь уровень шума тяжелого военного транспортника не превышает международных норм. К тому же Ил-76 МД-90А способен садиться на высокогорные аэродромы и работать в жарком климате. Помимо прочего, появилась удобная кабина пилотов, где большинство индикаторов заменили на 8 многофункциональных дисплеев. Также на Ил-76 МД-90А стоит новый пилотажный комплекс «Купол-III-76М». У Ил-76 МД-90А увеличилась грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.

Известно, что в минувшем году на ульяновском заводе были отремонтированы шесть тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», пишетtass.ru .

Отметим, что по старому контракту 2012 года завод сдаст 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 года вступит в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов.