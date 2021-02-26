Российский дрон-камикадзе БПЛА «Ланцет-3» уничтожил командиров террористов в Сирии

Посредством новейшей разработки Миноборонпрома Российской Федерации – дрона-камикадзе «Ланцет-3» накануне эффективно ликвидированы командиры террористической группировки в Сирийской Арабской Республике.

Впервые сведения по использованию отечественных боевых беспилотников-камикадзе на территории Сирии, в условиях реальной боевой обстановки, распространились в ноябре 2020 года. Там российские беспилотные летательные аппараты комплектации камикадзе на протяжении полугода активно используются ВКС Российской Федерации не только для проведения испытаний в реальных условиях войны, но и, как оказалось, для ликвидации командиров террористических группировок на территории Сирии.

На видеоролике четко зафиксированы успешные кадры нанесения удара российским дроном-камикадзе «Ланцет-3» по движущемуся автомобилю с террористами. По всей вероятности, на съемке показаны высокопоставленные участники террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России – прим. ред.). Фильм демонстрирует, как боевой беспилотник точно наносит разрушительный удар колоссальной мощности прямо в переднюю часть транспортного средства, в котором находились двое высокопоставленных боевиков, тем самым ликвидировав и машину, и людей.

То, что речь идёт именно о применении беспилотного летательного аппарата линейки «Ланцет», свидетельствуют особенности конструкции этого беспилотника, а сам факт того, что съёмка осуществлялась с БПЛА, свидетельствует, по меньшей мере, о том, что российские военные знали, кто находится в этом транспортном средстве, а не действовали наугад.