Эксперт Коротченко объяснил, почему системы ПВО России не отразили удар ВВС США по Сирии

Сегодня, 21:49

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Эксперт Коротченко объяснил, почему системы ПВО России не отразили удар ВВС США по Сирии

Военный эксперт Игорь Коротченко выявил причины того, почему российские системы ПВО не смогли отразить атаку ВВС США по Сирии, которая произошла 25 февраля. По предположению аналитика, бездеятельность российских ПВО вызвана тем, что территория Сирии разграничена зонами ответственности, и США атаковали проиранские формирования в том регионе, где отсутствовала зона ответственности РФ. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Массированная атака США на инфраструктуру проиранских группировок «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада», в результате которой погибло не менее 10 человек, вызвало широкий общественный резонанс. Россия обвинила Вашингтон в неправомерных действиях и нарушению международных договоренностей, несмотря на то, что США в качестве оправдания возложила на проиранские группировки ответственность за теракты в Багдаде. 

«Российские ПВО не отразили американский авиаудар потому, что не имели на это право — ведь зона ответственности российских военных в Сирии ограничена ВКС Хмеймим и портом Тартус. Если бы атака проводилась в этом регионе, то американские объекты были бы уничтожены 100%. Но американцы не зря выбрали зону в обход российских ПВО — это и помогло им успешно провести атаку», - прокомментировал Игорь Коротченко. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что военные США находятся в Сирии незаконно, что является нарушением резолюции Совбеза ООН об урегулировании ситуации в САР.

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