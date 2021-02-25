Военные эксперты предложили создать в России информационный спецназ в киберпространстве

Российский военный журналист, член Изборского клуба Владислав Шурыгин предложил правительству создать в РФ киберспецназ для информационной борьбы в цифровом пространстве. Об этом сообщает «ТАСС».

Так, эксперт сравнил информационную войну с мушкетерским фехтованием, так как при появлении какой-либо информации необходимо мгновенно реагировать на нее. Так сказать, собраться и ответить. Ведь сенсационные новости, по словам Шурыгина, распространяются очень быстро, потому «догнать» их уже невозможно.

«Мне кажется, что на фоне большой информационной машины Министерства обороны, сейчас крайне важно создать всем известных «вежливых людей», только теперь в информационном пространстве», - предложил журналист.

Шурыгин объяснил, что он видит это как некий информационный спецназ, в который входят настоящие профессионалы, отвечающие быстро и точно.

«Например, Минобороны может рассказать далеко не все, а если профессионал разъяснит вопрос на другом уровне, это перестанет быть сенсацией для тех же радикалов, которые всячески стараются воспользоваться любой новостью», - продолжил эксперт.

При этом журналист отметил, что эксперты, которые будут тем самым спецназом, должны быть «подстегнуты» во всех сферах – от исторической до геополитической.

Данную идею поддержал глава Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.