Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

Разработчик истребителя пятого поколения F-35 объяснил, в чем суть главной проблемы этого военного самолета.

F-35 не только дорогой в закупке, но и обслуживание его обходится недешево. Ранее цена на него была снижена для Пентагона до 100 млн долларов. Но военное ведомство США не устраивают огромные эксплуатационные расходы на парк истребителей F-35. Ранее звучала информация о том, что один летный час этого истребителя стоит 38 тыс. долларов, хотя звучала информация и о 50 тыс. долларах за летный час.

А учитывая количество F-35, которые состоят на вооружении американской армии, Пентагону приходится ежегодно платить около 9,5 млрд долларов Lockheed Martin только за обслуживание истребителей.

Представитель компании Lockheed Martin Кен Мерчант сообщил, что компания хочет сократить к 2025 году стоимость летного часа до 25 тыс. долларов. Об этом пишет издание «Военное обозрение ». В планах компании также сократить количество времени, необходимое на доставку запчастей, и снизить их стоимость.

Пользователи же, комментируя снижение цен на комплектующие и обслуживание F-35, высказывают опасения по поводу качества более дешевых деталей.