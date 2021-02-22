Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

Сегодня, 18:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

Разработчик истребителя пятого поколения F-35 объяснил, в чем суть главной проблемы этого военного самолета. 

F-35 не только дорогой в закупке, но и обслуживание его обходится недешево. Ранее цена на него была снижена для Пентагона до 100 млн долларов. Но военное ведомство США не устраивают огромные эксплуатационные расходы на парк истребителей F-35. Ранее звучала информация о том, что один летный час этого истребителя стоит 38 тыс. долларов, хотя звучала информация и о 50 тыс. долларах за летный час. 

А учитывая количество F-35, которые состоят на вооружении американской армии, Пентагону приходится ежегодно платить около 9,5 млрд долларов Lockheed Martin только за обслуживание истребителей. 

Представитель компании Lockheed Martin Кен Мерчант сообщил, что компания хочет сократить к 2025 году стоимость летного часа до 25 тыс. долларов. Об этом пишет издание «Военное обозрение». В планах компании также сократить количество времени, необходимое на доставку запчастей, и снизить их стоимость. 

Пользователи же, комментируя снижение цен на комплектующие и обслуживание F-35, высказывают опасения по поводу качества более дешевых деталей. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разработчик назвал главную проблему американского истребителя пятого поколения F-35

Сегодня, 18:39

Российская оборонная промышленность работает над колесным танком

Вчера, 20:09

Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

Вчера, 09:59

На IDEX 2021 показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

22-02-2021, 16:19

Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

19-02-2021, 20:49

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

Американцы удивились возможностям новой экипировки армии России

16-02-2021, 09:14

Устройство на базе искусственного интеллекта научили дрессировать собак

15-02-2021, 10:34

Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

15-02-2021, 10:09

Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле

14-02-2021, 14:04

В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

13-02-2021, 13:14

ВКС РФ получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах

13-02-2021, 01:14

Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году

9-02-2021, 13:04

Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

9-02-2021, 10:24

Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

8-02-2021, 10:19

Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

7-02-2021, 04:09

Подлодка «Северодвинск» отработала стрельбы ракетой «Калибр» в Баренцевом море

5-02-2021, 23:24

Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

5-02-2021, 17:04

Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует

5-02-2021, 16:14

Созданный для ВВС США истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

4-02-2021, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров