Российская оборонная промышленность работает над колесным танком

Российские разработчики планируют создать мощный, скоростной и хорошо защищенный танк на базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг». Это будет первый российский колесный танк. Гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий пояснил, что характеристики шасси позволяют монтировать на нем комплекс вооружения с такой же гладкоствольной пушкой, как на самоходке Спрут-СД. Он также сообщил, что разработка колесной платформы «Бумеранг» подходит к концу. А государственные испытания построенного на ней бронетранспортера К-16 будут проведены до конца года. По словам инженеров, в конструкции применены современные технические достижения.

В планах компании — испытания перспективной БМП К-17, техники специального назначения. Как подчеркнул Красовицкий, быстрое создание колесного танка на базе платформы «Бумеранг» не составит большого труда для промышленности.

Надо признать, что техника подобного рода разрабатывалась в СССР, но никогда раньше в российской армии не создавали колесные танки с мощным орудием в полноповоротной башне. Такие боевые машины менее защищены, чем гусеничные, однако обходят их по скорости, маневренности и запасу хода.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что колесные танки используются в странах с подходящим для них грунтом. Например, в ЮАР предпочитают колесные танки, которые отличаются высокой скоростью и межремонтным пробегом. Такие танки подойдут российской армии на центральноазиатском направлении, где слабая пропускная способность железных дорог. Такая техника подошла бы для патрулировании в Сирии. Перспективный танк может пересекать водные преграды, вести огонь с ходу и на плаву. Его можно использовать в рейдах и общевойсковых операциях.

В качестве вооружения танка рассматривают боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, как у самоходки Спрут-СД. Колесную платформу «Бумеранг» впервые показали на параде Победы в 2015-м, пишет ria.ru . На шоссе двигатель ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил способен разогнать машину до 100 километров в час.

Самой мощной машиной семейства «Бумеранг» является колесная БМП К-17 с дистанционно управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ». Такая машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием и боезапасом до 500 снарядов.