Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

Первая партия ударно-разведывательных дронов «Альтиус» поступит в распоряжение Минобороны РФ уже через несколько месяцев. Контракт на разработку ударных беспилотников министерство обороны РФ подписало с АО «Уральский завод гражданской авиации», передает «Avia.pro».

Вооружённые силы России получат крупную партию новейших отечественных тяжелых ударных беспилотников массой в 6 тонн. Возможности таких дронов являются более обширными, чем БПЛА С-70 «Охотник» — максимальная дальность полёта «Альтиуса» составляет 10 тысяч километров, что позволяет задействовать его для выполнения спецопераций и разведок на длительных расстояниях. Данный комплекс будет оснащен средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, что позволит дрону взаимодействовать с другими пилотируемыми летательными аппаратами.

Не исключено, что после получения Минобороны РФ первой партии дронов «Альтиус», их могут испытать на территории Сирии, где традиционно испытывается новейшее российское вооружение. Учитывая обострение конфликта и регулярные ожесточенные бои на территории арабской республики, такое предположение является вполне вероятным.