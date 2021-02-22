Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

Первая партия ударно-разведывательных дронов «Альтиус» поступит в распоряжение Минобороны РФ уже через несколько месяцев. Контракт на разработку ударных беспилотников министерство обороны РФ подписало с АО «Уральский завод гражданской авиации», передает «Avia.pro».

Вооружённые силы России получат крупную партию новейших отечественных тяжелых ударных беспилотников массой в 6 тонн. Возможности таких дронов являются более обширными, чем БПЛА С-70 «Охотник» — максимальная дальность полёта «Альтиуса» составляет 10 тысяч километров, что позволяет задействовать его для выполнения спецопераций и разведок на длительных расстояниях. Данный комплекс будет оснащен средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, что позволит дрону взаимодействовать с другими пилотируемыми летательными аппаратами.

Не исключено, что после получения Минобороны РФ первой партии дронов «Альтиус», их могут испытать на территории Сирии, где традиционно испытывается новейшее российское вооружение. Учитывая обострение конфликта и регулярные ожесточенные бои на территории арабской республики, такое предположение является вполне вероятным.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минобороны России получит первую партию новых ударных боевых дронов «Альтиус»

Сегодня, 09:59

На IDEX 2021 показали уникальный легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

22-02-2021, 16:19

Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

19-02-2021, 20:49

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

Американцы удивились возможностям новой экипировки армии России

16-02-2021, 09:14

Устройство на базе искусственного интеллекта научили дрессировать собак

15-02-2021, 10:34

Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

15-02-2021, 10:09

Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле

14-02-2021, 14:04

В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

13-02-2021, 13:14

ВКС РФ получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах

13-02-2021, 01:14

Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году

9-02-2021, 13:04

Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

9-02-2021, 10:24

Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

8-02-2021, 10:19

Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

7-02-2021, 04:09

Подлодка «Северодвинск» отработала стрельбы ракетой «Калибр» в Баренцевом море

5-02-2021, 23:24

Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

5-02-2021, 17:04

Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует

5-02-2021, 16:14

Созданный для ВВС США истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

4-02-2021, 18:09

Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior

4-02-2021, 13:34

Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

4-02-2021, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров