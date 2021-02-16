Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

Сегодня, 20:49

0

Image 16+
Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

Аналитики военного обозревателя «Jinri Toutiao» сообщили о «российской угрозе» для США в виде современного гиперзвукового оружия, которым обладает РФ. Эксперты отметили, что даже в случае отсутствия авианосцев Россия сможет деморализовать США, поскольку имеет в своем арсенале такое оружие, против которого Америка будет бессильна. Об этом пишет «Политическая экспертиза».

Согласно публикации в «Jinri Toutiao», Москва способна уничтожить авианосный флот США благодаря своим передовым образцам вооружения. 

«США имеют самый большой авианесущий флот в мире, но эта сила вовсе не является непобедимой. Россия даже без авианосцев может нанести колоссальный ущерб Вашингтону — просто воспользуется атомной подводной лодкой Борей, гиперзвуковыми противокорабельными ракетами Циркон, и разорвет США в клочья», - сообщили китайские журналисты. 

Было указано, что в случае запуска МБР Р-30 «Булава», которая имеет дальность более 8000 километров, Россия превратит половину Америки в «ад на земле»

«Не секрет, что Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире, и для США это не только огромная угроза, но и мощный сдерживающий фактор. Вашингтон очень четко понимает, что в случае необходимости Москва тут же применит свое ядерное оружие и не оставит для США никак шансов», - значится в публикации «Jinri Toutiao».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

Сегодня, 20:49

Продажи словацкого летающего автомобиля AeroMobil стартуют в 2023 году

16-02-2021, 15:04

Американцы удивились возможностям новой экипировки армии России

16-02-2021, 09:14

Устройство на базе искусственного интеллекта научили дрессировать собак

15-02-2021, 10:34

Истребитель Су-57 будет управлять сразу четырьмя беспилотниками «Охотник»

15-02-2021, 10:09

Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле

14-02-2021, 14:04

В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

13-02-2021, 13:14

ВКС РФ получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах

13-02-2021, 01:14

Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году

9-02-2021, 13:04

Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

9-02-2021, 10:24

Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

8-02-2021, 10:19

Анатолий Вассерман: американцы могут использовать систему Starlink в политических целях

7-02-2021, 04:09

Подлодка «Северодвинск» отработала стрельбы ракетой «Калибр» в Баренцевом море

5-02-2021, 23:24

Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

5-02-2021, 17:04

Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует

5-02-2021, 16:14

Созданный для ВВС США истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

4-02-2021, 18:09

Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior

4-02-2021, 13:34

Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

4-02-2021, 11:49

ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии

4-02-2021, 10:59

Готовится экипировка четвертого поколения: солдат будущего подключат к «сети»

4-02-2021, 01:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров