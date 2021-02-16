Китайские обозреватели рассказали, чем РФ ответила на американские авианосцы

Аналитики военного обозревателя «Jinri Toutiao» сообщили о «российской угрозе» для США в виде современного гиперзвукового оружия, которым обладает РФ. Эксперты отметили, что даже в случае отсутствия авианосцев Россия сможет деморализовать США, поскольку имеет в своем арсенале такое оружие, против которого Америка будет бессильна. Об этом пишет «Политическая экспертиза».

Согласно публикации в «Jinri Toutiao», Москва способна уничтожить авианосный флот США благодаря своим передовым образцам вооружения.

«США имеют самый большой авианесущий флот в мире, но эта сила вовсе не является непобедимой. Россия даже без авианосцев может нанести колоссальный ущерб Вашингтону — просто воспользуется атомной подводной лодкой Борей, гиперзвуковыми противокорабельными ракетами Циркон, и разорвет США в клочья», - сообщили китайские журналисты.

Было указано, что в случае запуска МБР Р-30 «Булава», которая имеет дальность более 8000 километров, Россия превратит половину Америки в «ад на земле».

«Не секрет, что Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире, и для США это не только огромная угроза, но и мощный сдерживающий фактор. Вашингтон очень четко понимает, что в случае необходимости Москва тут же применит свое ядерное оружие и не оставит для США никак шансов», - значится в публикации «Jinri Toutiao».