Американцы удивились возможностям новой экипировки армии России

Американские эксперты высказали свое мнение по поводу новой экипировки российских военных и смарт-ружье «Калашников», анонсированные ранее. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее российские специалисты рассказывали о разработке боевого костюма, который способен остановить пули 50-го калибра. Однако в США заявили, что это заявление звучит крайне фантастически.

«Пути 50-го калибра длиной около 5 дюймов являются практически единственным боеприпасом, остановить который не могут даже самые современные пуленепробиваемые жилеты», - комментируют разработку американские эксперты.

Также в России добавили, что новая защитная экипировка не будет ограничивать движения военных, что позволит им свободно перемещаться вместе со снаряжением.

«Предыдущие версии российской экипировки могли выдержать выстрелы калибра 7,62 миллиметров», — отметили специалисты США.

Следующей немаловажной разработкой России оказалось смарт-ружье для хипстеров МР-155 Ultima от производителя «Калашников». Напомним, именно там был создан знаменитый автомат АК-47, который имел при себе каждый плохой парень в боевиках 80-х. Новое оружие было создано для людей, которые не могут жить без гаджетов.

«Оно представляет собой полуавтоматическое ружье 120-го калибра со встроенными электронными возможностями. Например, видеокамера, компас и компьютеризованная помощь во время стрельбы», - рассказали американские эксперты.