Устройство на базе искусственного интеллекта научили дрессировать собак

Ученые Университета Колорадо изобрели и презентовали необычное устройство. Созданное на основе искусственного интеллекта, оно может выступать удаленным дрессировщиком собак благодаря абсолютному пониманию их движений.

Эпидемия коронавируса вынудила многих людей перевестись на дистанционную работу и соблюдать самоизоляцию ради здоровья - собственного и своих близких. Из-за ковида многие кинологи опасаются проводить индивидуальные тренировки собак.

Однако исследователи придумали способ, который позволит решить проблему. Разработанное устройство, которое сейчас «обкатывается» австралийской овчаркой по кличке Кэви, будет их дрессировать и отдавать приказы на выдачу вкусных «гостинцев» в качестве поощрения за послушание.

На практике это будет происходить следующим образом. Человек отдаст собаке команду, а машина проанализирует, насколько точно четвероногий питомец их исполняет.

За дрессировку отвечает искусственный интеллект NVIDIA Jetson Edge, который был обучен на 20 тысячах фотографий дрессированного пса.

Точность его анализа - 92 процента при скорости 39 кадров ежесекундно.