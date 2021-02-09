Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле

Сегодня, 14:04

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Ученые рассказали о сверхсекретном американском космическом корабле
Космический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США X37-B

Исследователи приоткрыли завесу тайны, рассказав некоторые факты о секретном многоразовом космическом беспилотном летательном аппарате военно-воздушных сил США X37-B, который был создан американским производителем авиационной и космической техники «Боинг». Об этом сообщает «Популярная механика».

Отметим, что на данный момент информации о космическом беспилотнике крайне мало. Однако эксперты рассказали о некоторых данных, касающихся космических путешествий X37-B. По их наблюдениям, аппарат был замечен в воздушных пространствах уже 6 раз.

Так, 5 полетов уже состоялись и были успешно завершены. Самое долгое путешествие продлилось не менее 718 суток. Также специалисты рассказали, что пятый запуск X37-B состоялся 7 сентября 2017 года, а закончился 27 декабря 2019 года.

А вот шестой запуск корабля все еще не завершен. Отмечается, что беспилотник был отправлен в космос 17 мая 2020 года. На Землю он пока не возвращался.

До сих пор никому не известно об основных задачах космического аппарата. Существуют предположения, что испытания корабля связаны с новыми системами управления, связи или другими бортовыми системами. Также нет информации о целях и объектах испытаний. Естественно, некая секретность вокруг аппарата порождает массу безумных догадок. Особенно популярными являются предположения о том, что в США «снова что-то замышляют». При этом увидеть визуальную составляющую корабля можно без труда.

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