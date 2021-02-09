ВКС РФ получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах

ВКС России получат меньше боевых самолетов, чем в 2010-х годах.

Обозреватели журнала «Профиль» высказали мнение, что в 2020-х годах в рамках госпрограммы вооружений в ВКС России перейдет меньшее число боевых самолетов, чем это было в предыдущем десятилетии. Свои выводы они сделали, проанализировав массу информации о состоянии и перспективах развития военной авиации.

По мнению издания, первоочередные задачи по переоснащению боевого авиа-арсенала удалось решить еще в период 2013-2016 годов по заключенным в 2009-2012 годах контрактам. За это время вплоть до прошлого года ВС России получили 458 истребителей и фронтовых бомбардировщиков и 109 учебно-боевых самолетов, а всего – 567 боевых машин, среди которых бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ, учебно-боевые Як-130 и другие.

Кроме того, военно-воздушные силы вскоре пополнятся первыми серийными стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160М2 с модернизированным оборудованием и вооружением.

Как отметили обозреватели «Профиля», будут увеличиваться обороты и поставки транспортных и специальных самолетов: в ближайшее десятилетие российские ВВС получат серийные легкие военно-транспортные Ил-112, порядка 30 тяжелых транспортников Ил-76МД-90А, а также созданные на их основе самолеты-заправщики Ил-78М-90 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер».

В общей сложности к 2030 году в ВКС и морскую авиацию ВМФ РФ должны поставить до 400 самолетов новой постройки, включая около 300 боевых машин. И это - без учета БПЛА.