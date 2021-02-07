Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году

Сегодня, 13:04

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Новый российский патрульный корабль ледового класса введут в строй в 2024 году
Макет корабля проекта 23550 «Пурга»

Новейший патрульный корабль проекта 23550 «Пурга» — шифр «Ермак» может быть введен в строй уже в 2024 году. По информации от Минобороны РФ, основной целью такого крупнотоннажного патрульного судна ледового класса является охрана экономических ресурсов России и доставка грузов на необорудованное побережье Заполярья, передает «Еженедельник Звезда».

Заказ на производство крупного патрульного корабля сделала Погранслужба ФСБ России. Полное водоизмещение по проекту составляет 8.500 тонн — это значит, что корабль «Пурга» сможет преодолевать почти двухметровые льды. Фактически, он станет первым крупнотоннажным судном ледового класса в составе береговой охраны, хотя по параметрам и техническим характеристикам схож с кораблями, построенными под шифром «Арктика» для ВМФ России. Экипаж «Пурги» сможет насчитывать до 60 человек, однако его можно увеличить за счёт дополнительно размещаемого контингента до 110 военнослужащих. Корабль «Пурга» будет оснащен новейшим современным вооружением, навигационным и радиоэлектронным оборудованием, буксирной лебёдкой тягой около 80 тонн и двумя грузовыми электрогидравлическими крановыми установками, грузоподъёмностью 28 тонн каждая.

Строительство «Пурги», предположительно, займет до 4 лет, и после прохождения всех необходимых испытаний такое судно сможет также досматривать грузы, которые перемещаются по Северному морскому пути. Благодаря специальному оборудованию, корабль сможет выполнять ещё и поисково-спасательные функции за счет возможности буксировки. Однако главной задачей «Пурги» будет состоять в защите государственных рубежей в Арктике, а также охрана экономических ресурсов России.

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