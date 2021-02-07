Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

Сегодня, 10:24

Анна Лисова

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Новейший российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оснастят 6 гиперзвуковыми зенитными ракетами

На российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» установят шесть гиперзвуковых зенитных ракет. 

Как объяснили эксперты, это возможно благодаря тому, что зенитные управляемые ракеты ЗРПК «Панцирь» и ракеты использующиеся новейшим российским комплексом «Гермес» являются идентичными, передает Аvia.pro

Новые ракеты могут использоваться для поражения наземных целей, что значительно расширяет диапазон применения «Панцирь-С». 

Российские ЗРПК «Панцирь-С» уже протестировали против наземных целей. Они смогли поразить объекты на расстоянии в несколько километров. Но удар по тяжелой бронированной технике оказался малоэффективным. Поэтому перед специалистами была поставлена задача улучшить их эффективность. 

Прозвучало предложение проверить возможность оснастить их гиперзвуковыми ракетами. Тестовые испытания ЗРПК «Панцирь-СМ» по пуску гиперзвуковых ракет малой дальности планируется провести уже в этом году. Такие ракеты позволят уничтожать цели лишь за 20 секунд. 

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