Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

Сегодня, 10:19

Александр Зуев

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Россия создаст ПЗРК «Метка» и РСЗО «Торнадо-Г» на тягаче ДТ

В скором времени Россия обзаведется переносным зенитным ракетным комплексом «Метка», а также получит модифицированную реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» на шасси гусеничных тягачей семейства ДТ. Такую новость сообщил начальник 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Александр Дудкин.

Как он отметил, что в числе перспективных комплексов вооружения значатся роботизированный комплекс «Штурм», зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», «Метка», ЗРК «Птицелов» и «Торнадо-Г» на ДТ.

Уже созданы и проходят испытания или приняты на вооружение несколько новейших образцов, сказал Дудкин. Речь идет о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» и «Циркон», крылатых ракетах «Калибр», танках «Армата» и «Прорыв-3», боевых машинах пехоты «Армата» и «Курганец-25», бронетранспортерах «Бумеранг», боевых машинах поддержки танков «Терминатор», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», артиллерийском комплексе «Коалиция-СВ», минометных комплексах «Дева», «Дрок», «Магнолия» и «Флокс», ЗРК «С-300В4», «Бук-М3», «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», ПЗРК «Верба», а также автомобилях «Тайфун», «Тайфун-ВДВ» и «Астейс», пишет ТАСС. Эксперт также заявил, что к концу прошлого года ВС РФ были снабжены современным вооружением на 70%.

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