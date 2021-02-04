Подлодка «Северодвинск» отработала стрельбы ракетой «Калибр» в Баренцевом море

5 февраля атомная подводная лодка «Северодвинск» отработала в штатном режиме ракетную стрельбу в Баренцевом море. Подводный крейсер, входящий в состав соединения атомных подлодок Северного флота, запустил из подводного положения крылатую ракету «Калибр» большой дальности по мишени на полигоне в Архангельской области. Преодолев расстояние в несколько сотен километров, ракета успешно поразила цель.

Как отметили на флоте, в ходе стрельбы экипаж крейсера, действуя в рамках программы боевой подготовки, показал высокий профессионализм и военно-морскую выучку, пишет tass.ru .

Атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Это первый штатный носитель крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте, являющийся стратегическим объединением Вооруженных сил РФ, которое защищает национальные интересы России.