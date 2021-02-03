Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

Сегодня, 17:04

0

Image 16+
Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15.

Американские военные аналитики считают, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 по многим показателям превосходит самолет F-15 из США, и за это присудили ему победу в «битве поколений». Об этом сообщает агентство Тhe National Interest.

Эксперт Себастьян Роблин подчеркнул, что Су-35 - глубоко модернизированная версия самолета Су-27. Различные улучшения сделали его высокоманевренным. Мощная радиолокационная станция, которой оснащен самолет, может «увидеть» цель на расстоянии до 400 км. В то время как у F-15, по словам Роблина, РЛС имеет лучшее разрешение устойчивость к помехам.

Инфракрасная система поиска и слежения у Су-35 помогает пилоту обнаруживать самолеты в радиусе 50 км, даже вражеские стелс-самолеты. У F-15 таких приборов нет.

Еще одним преимуществом российского самолета является его радиолокационная малозаметность, чего не скажешь о F-15, который изначально не разрабатывался в качестве стелс-истребителя.

Не оставил без внимания эксперт и вопрос вооружения: у Су-35 - 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего 8. Оба истребителя несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, причем оба боеприпаса - К-77М и AIM-120D - обладают схожими характеристиками. Однако Су-35 можно оборудовать сверхдальней ракетой Р-37М, что сделает российский самолет более эффективным против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

По словам Роблина, реактивные двигатели с управляемым вектором тяги позволят пилотам Су-35 «закрутить» в ближнем бою F-15.

«Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», — заключил Роблин.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

Сегодня, 17:04

Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует

Сегодня, 16:14

Созданный для ВВС США истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

Вчера, 18:09

Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior

Вчера, 13:34

Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

Вчера, 11:49

ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии

Вчера, 10:59

Готовится экипировка четвертого поколения: солдат будущего подключат к «сети»

Вчера, 01:24

Sohu: маневры пилотов ВКС РФ над Черным морем вызывают зависть в США

Вчера, 00:39

США создадут для своей армии оружие на основе термоядерных реакторов

3-02-2021, 12:24

В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

2-02-2021, 15:54

Sohu раскрыло маневр США с истребителем шестого поколения

2-02-2021, 13:04

В России разработан модуль дистанционного управления снайперским огнем

2-02-2021, 00:59

Испанские эксперты назвали преимущества российских Су-57 над американскими F-35

1-02-2021, 23:29

В США восхитились «бессмертием» советских подлодок проекта 633

1-02-2021, 23:24

Издание The National Interest объяснило, почему продление СНВ – безрассудство

31-01-2021, 15:04

ВМС США ищут замену палубным беспилотникам FireScout

31-01-2021, 14:44

В США рассказали, каким будет бомбардировщик B-21 Raider

30-01-2021, 23:49

Россия завершила разработку новой машины РХБ-разведки

29-01-2021, 18:24

В США рассказали, как Китай копирует российское и американское вооружение

28-01-2021, 21:34

Пилот истребителя F-35 назвал некоторые недостатки американского истребителя

28-01-2021, 14:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров