Истребитель Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15

Су-35 получил «корону» лучшего истребителя в «битве» с F-15.

Американские военные аналитики считают, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 по многим показателям превосходит самолет F-15 из США, и за это присудили ему победу в «битве поколений». Об этом сообщает агентство Тhe National Interest.

Эксперт Себастьян Роблин подчеркнул, что Су-35 - глубоко модернизированная версия самолета Су-27. Различные улучшения сделали его высокоманевренным. Мощная радиолокационная станция, которой оснащен самолет, может «увидеть» цель на расстоянии до 400 км. В то время как у F-15, по словам Роблина, РЛС имеет лучшее разрешение устойчивость к помехам.

Инфракрасная система поиска и слежения у Су-35 помогает пилоту обнаруживать самолеты в радиусе 50 км, даже вражеские стелс-самолеты. У F-15 таких приборов нет.

Еще одним преимуществом российского самолета является его радиолокационная малозаметность, чего не скажешь о F-15, который изначально не разрабатывался в качестве стелс-истребителя.

Не оставил без внимания эксперт и вопрос вооружения: у Су-35 - 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего 8. Оба истребителя несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности, причем оба боеприпаса - К-77М и AIM-120D - обладают схожими характеристиками. Однако Су-35 можно оборудовать сверхдальней ракетой Р-37М, что сделает российский самолет более эффективным против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

По словам Роблина, реактивные двигатели с управляемым вектором тяги позволят пилотам Су-35 «закрутить» в ближнем бою F-15.

«Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», — заключил Роблин.