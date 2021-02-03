Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует

Сегодня, 16:14

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Экспортной версии истребителя Су-57 пока что еще не существует
Истребитель пятого поколения Су-57

Российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 пока не готов поставляться на экспорт, поскольку на вооружение пока принят только базовый вариант истребителя с двигателем первого этапа. Предполагается, что первые экспортные модели российского истребителя будут созданы лишь к 2030 году, что способно отпугнуть потенциальных покупателей, передает «Avia.pro».

Экспортная модификация Су-57 ранее предполагалась только с Индией — был заключен проект FGFA по совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения. Однако в 2018 году Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA — индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. После разрыва сотрудничества с Индией Россия временно прекратила экспортные модификации, сосредоточившись на поставку вооружения внутри страны.

Предполагается, что до 2025 года Россия должна окончательно принять на вооружение эти истребители пятого поколения, и только потом уже станет задумываться об экспорте. Эксперты издания «Pentapostagma» предполагают, что готовность Су-57 к экспорту станет возможной не ранее 2028 года, и отметили, что такие сроки могут очень серьёзно отпугнуть иностранных покупателей. Не исключено, что инвесторы могут перенести свое внимание с российского истребителя на китайский малозаметный истребитель четвёртого поколения Chengdu J-20, прозванного «Черный орел», на котором также установлены российские двигатели.

Несмотря на то, что Су-57 считается самым совершенным истребителем, производимым на сегодняшний день в России, и обладает превосходной скоростью, сверхманевренностью, потенциальные покупатели могут отказаться ожидать еще минимум 5-7 лет, чтобы приобрести данное вооружение.

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