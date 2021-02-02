Созданный для ВВС США истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

2 февраля многофункциональный истребитель Boeing F-15EX, который считают аналогом российского Су-57, совершил первый полет.

Как отмечают в пресс-релизе компании, самолет, который является новейшей модификацией истребителя четвертого поколения F-15 Eagle, провел в воздухе полтора часа. Самолет поднялся в небо и приземлился в аэропорту Сент-Луис Ламберт. В ходе испытательного полета были проверены системы самолета - авионика и программное обеспечение. Проведенные тесты можно считать успешными.

Boeing F-15EX построен на предприятии Boeing в Сент-Луисе для нужд ВВС США. Первые два истребителя поступят американским военным уже в конце первого квартала этого года. В прошлом году Пентагон подписал контракт с корпорацией Boeing на поставку восьми новых истребителей F-15EX. Сумма сделки составила 1,192 миллиарда долларов.

F-15EX Advanced Eagle получил электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой и систему радиоэлектронной борьбы. В компании Boeing заявили, что самолет послужит испытательным стендом для внедрения технологий будущего.

Ранее стало известно, что военные проведут на Аляске эксплуатационные испытания F-15EX, который разработан для решения задач в сценариях Индо-Тихоокеанского театра действий.