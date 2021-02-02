Индия представила макет беспилотного ведомого Warrior

С 3 по 5 февраля в индийском городе Бангалор проходит выставка Aero India 2021, на которой государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited презентовало полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата Warrior, созданного в рамках программы Combat Air Teaming System.

Применение беспилотника сопряжено с действиями индийского истребителя Tejas, который будет управлять сразу несколькими беспилотниками. Один Tejas способен руководить действиями несколько беспилотных ведомых аппаратов Warrior, которые планируют вооружать ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность».

Сам беспилотник выполнен с элементами малозаметности и чем-то схож с американским боевым дроном Kratos XQ-58 Valkyrie, разрабатываемым для F-35 и F-22.

Максимальный взлетный вес аппарата составляет 1300 кг, его скорость равняется 850 км/час, дальность полета - 800 км и продолжительность полета - 80 минут.

Есть информация о том, что первые прототипы поднимутся в воздух в ближайшие 3–5 лет. Отметим, что разработками беспилотных ведомых занимаются несколько стран мира. Россия уже проводит испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник», который может действовать, как в одиночку, так и под управлением истребителя Су-57.