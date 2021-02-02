Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

На вооружение разведчиков Южного военного округа на Северном Кавказе переданы новейшие малогабаритные радиолокационные станции «Соболятник». Об этом проинформировала пресс-служба ЮВО в четверг, четвертого февраля.

Партия новых малогабаритных РЛС «Соболятник» на текущий момент поступила в разведывательные подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Отмечается, что военнослужащие уже устроили тестирование полученных станций в полевых условиях. Апробация проводится на полигоне Николо-Александровский, что на территории Ставропольского края.

В пресс-службе обратили внимание на то, что с начала текущего года уже свыше двух сотен разведчиков прошли обучение по отработке специальных задач с использованием «Соболятника».

РЛС весит 36 кг и состоит из нескольких средств, которые могут переноситься расчетом из нескольких человек и очень оперативно собираться воедино.

«Соболятник» способен выявлять подвижные и стационарные объекты различных размеров на расстояниях до 30 километров, проводить анализ, распознавать людей и технику.

РЛС благодаря внедрению новых технологий может непрерывно работать до 2 тысяч часов и одновременно сопровождать до 20 различных целей.