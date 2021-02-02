Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

Сегодня, 11:49

Ольга Громова

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Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»
Малогабаритная радиолокационная станция «Соболятник»

На вооружение разведчиков Южного военного округа на Северном Кавказе переданы новейшие малогабаритные радиолокационные станции «Соболятник». Об этом проинформировала пресс-служба ЮВО в четверг, четвертого февраля.

Партия новых малогабаритных РЛС «Соболятник» на текущий момент поступила в разведывательные подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Отмечается, что военнослужащие уже устроили тестирование полученных станций в полевых условиях. Апробация проводится на полигоне Николо-Александровский, что на территории Ставропольского края.

В пресс-службе обратили внимание на то, что с начала текущего года уже свыше двух сотен разведчиков прошли обучение по отработке специальных задач с использованием «Соболятника».

РЛС весит 36 кг и состоит из нескольких средств, которые могут переноситься расчетом из нескольких человек и очень оперативно собираться воедино.

«Соболятник» способен выявлять подвижные и стационарные объекты различных размеров на расстояниях до 30 километров, проводить анализ, распознавать людей и технику.

РЛС благодаря внедрению новых технологий может непрерывно работать до 2 тысяч часов и одновременно сопровождать до 20 различных целей.

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