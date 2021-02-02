ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии

«Военно-промышленная компания» (ВПК) создаст для Министерства обороны Российской Федерации новый многоцелевой автомобиль на базе бронеавтомобиля «Стрела». О планах на будущее журналистам рассказал генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

По его словам, линейка автомобильной техники «Стрела» на текущий момент представлена шестью автомобилями. Базовая бронемашина и бронеавтомобиль-амфибия уже полностью готовы.

«В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии», — приводит агентство ТАСС слова Красовицкого.

Помимо этого, семейство «Стрела» пополнится бронированными и небронированными универсальными шасси для различных систем и образцов вооружения. Для сил специальных операций предусмотрен легкий багги.

Опытные образцы новой техники уже в 2021 году будут выведены на этап предварительных испытаний. График тестирования утвержден оборонным ведомством страны.

В декабре минувшего года пресс-служба ВПК объявила о подписанном контракте с Минобороны на разработку новых легких бронеавтомобилей семейства «Стрела».

В документе шла речь о разработке еще четырех бронемашин вдобавок к созданному ранее многоцелевому бронеавтомобилю «Стрела» и защищенному автомобилю-амфибии.