ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии

Сегодня, 10:59

Ольга Громова

0

Image 16+
ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии
Многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы»

«Военно-промышленная компания» (ВПК) создаст для Министерства обороны Российской Федерации новый многоцелевой автомобиль на базе бронеавтомобиля «Стрела». О планах на будущее журналистам рассказал генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

По его словам, линейка автомобильной техники «Стрела» на текущий момент представлена шестью автомобилями. Базовая бронемашина и бронеавтомобиль-амфибия уже полностью готовы.

«В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии», — приводит агентство ТАСС слова Красовицкого.

Помимо этого, семейство «Стрела» пополнится бронированными и небронированными универсальными шасси для различных систем и образцов вооружения. Для сил специальных операций предусмотрен легкий багги.

Опытные образцы новой техники уже в 2021 году будут выведены на этап предварительных испытаний. График тестирования утвержден оборонным ведомством страны.

В декабре минувшего года пресс-служба ВПК объявила о подписанном контракте с Минобороны на разработку новых легких бронеавтомобилей семейства «Стрела».

В документе шла речь о разработке еще четырех бронемашин вдобавок к созданному ранее многоцелевому бронеавтомобилю «Стрела» и защищенному автомобилю-амфибии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разведчики на Северном Кавказе получили партию РЛС «Соболятник»

Сегодня, 11:49

ВПК создаст новый многоцелевой автомобиль на базе «Стрелы» для российской армии

Сегодня, 10:59

Готовится экипировка четвертого поколения: солдат будущего подключат к «сети»

Сегодня, 01:24

Sohu: маневры пилотов ВКС РФ над Черным морем вызывают зависть в США

Сегодня, 00:39

США создадут для своей армии оружие на основе термоядерных реакторов

Вчера, 12:24

В России запустили серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

2-02-2021, 15:54

Sohu раскрыло маневр США с истребителем шестого поколения

2-02-2021, 13:04

В России разработан модуль дистанционного управления снайперским огнем

2-02-2021, 00:59

Испанские эксперты назвали преимущества российских Су-57 над американскими F-35

1-02-2021, 23:29

В США восхитились «бессмертием» советских подлодок проекта 633

1-02-2021, 23:24

Издание The National Interest объяснило, почему продление СНВ – безрассудство

31-01-2021, 15:04

ВМС США ищут замену палубным беспилотникам FireScout

31-01-2021, 14:44

В США рассказали, каким будет бомбардировщик B-21 Raider

30-01-2021, 23:49

Россия завершила разработку новой машины РХБ-разведки

29-01-2021, 18:24

В США рассказали, как Китай копирует российское и американское вооружение

28-01-2021, 21:34

Пилот истребителя F-35 назвал некоторые недостатки американского истребителя

28-01-2021, 14:04

Издание Stern назвало главное достоинство российского «Посейдона»

27-01-2021, 21:39

В США создан скоростной вертолет нового поколения Defiant-X

26-01-2021, 12:04

В США оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM научат поражать морские цели

25-01-2021, 22:34

Шесть российских истребителей «разбомбили» эсминец ВМС США «Дональд Кук» в Черном море

25-01-2021, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров