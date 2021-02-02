Sohu: маневры пилотов ВКС РФ над Черным морем вызывают зависть в США

Sohu: американские летчики жалуются на пилотов ВКС России из-за зависти к их мастерству.

Маневры российских военных авиаторов не дают покоя их американским коллегам. По мнению китайских аналитиков из Sohu, последние им просто завидуют. Об этом сообщает издание ПолитРоссия.

Традиционно Россия считает регион Черного моря своим. Со времени присоединения к ней Крыма она еще более усилила свои позиции на этой территории. Однако Черное море имеет и нейтральные воды, на которые имеют право заходить суда иностранных государств.

«Военно-морской флот и авиация НАТО продолжают заходить в Черноморский регион, и с юридической точки зрения у России нет оснований отказывать в доступе, если, конечно, силы Альянса не вторгаются в территориальные воды России», - отмечают в Sohu.

Россия со своей стороны зорко следит за происходящим в Черноморском регионе и готова быстро отвечать на провокации.

«Россия не может допустить, чтобы американцы чувствовали себя комфортно и вольготно в Черном море», - озвучили китайские эксперты мнение бывшего начальника Генштаба ВМФ России и экс-командующего Черноморским флотом ВМФ России адмирала Виктора Кравченко.

Другими словами: хоть американцы и имеют право пребывать в Черном море, однако это не должно даваться им легко.

И на самом деле американцы регулярно отмечают опасные действия россиян. Так, несколько дней назад эсминцы ВМС США «Дональд Кук» и «Портер» для «усиленных военных действий» зашли в черноморские воды. Вскоре в США вышел ролик, где показан российский истребитель-бомбардировщик Су-24, пролетающий на малой высоте над кораблями.

Кстати, китайские обозреватели выразили свое восхищение ими: «Российские летчики благодаря своим навыкам пилотирования могут пролетать над американскими военными кораблями буквально на высоте мачты».

Кроме того, по словам авторов, «они часто приближаются к истребителям Альянса на расстоянии нескольких десятков метров и даже совершают фигуры высшего пилотажа».

Американцы обвиняют россиян в опасности их маневров. И действительно: любая ошибка со стороны российского пилота может обернуться катастрофой. Но издание отмечает, что американские военные делают то же самое и по отношению к российским военным кораблям и истребителям, которые приближаются к территориальным водам и небу США.

«Однако действуют они отнюдь не так профессионально, как российские пилоты», – уверены в Sohu.

Получается, что американские силы просто завидуют мастерству русских. А опасные маневры - лишь обоюдная тактика запугивания, неприемлемая в условиях реальной войны.