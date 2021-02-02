Готовится экипировка четвертого поколения: солдат будущего подключат к «сети»

В России стартовали работы над новым поколением боевой экипировки, которая придет на смену пока еще не поступившему в войска комплекту «Сотник». Об этом сообщает «Популярная механика» .

Работы ведутся даже с опережением графика. В данный момент наши военнослужащие пользуются комплектами «Ратник». Им на смену готовится «Сотник». Экипировка четвертого поколения, работы над которой уже ведутся, названия пока не имеет. Однако некие подробности о том, какой она будет, в прессу все же просочились.

Известно, что в состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК. Это и новые системы защиты и жизнеобеспечения, и роботизированное оборудование, и интегрированные системы обмена информацией для того, чтобы солдат будущего можно было подключить к сети.

Разумеется, для того, чтобы все это работало в комплексе как единый «организм», необходимо провести много научных исследований. В них будут задействованы не только структуры «Ростеха», но также ЦНИИточмаш, концерна «Калашников» и некоторых других компаний.

«Сегодня мы приступили к первому этапу разработки — определению тактико-технических требований», — сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор госкорпорации «Ростех».

Напомним: согласно плану, экипировка третьего поколения «Сотник» на смену «Ратнику» в войска должна прийти уже в 2025-ом году.