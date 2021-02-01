США создадут для своей армии оружие на основе термоядерных реакторов

Как сообщает The National Interest, в Пентагоне ожидают, что оно появится на вооружении США в ближайшее десятилетие.

Несколько лет назад отдел NAWCAD американских ВВС зарегистрировал несколько необычных патентов. Их реализация может стать настоящим прорывом в области боевой авиации, отмечают западные эксперты.

Один из патентов был выдан на генератор электромагнитного поля, который может выделять огромное количество энергии. Если такой генератор будет собран, то появится возможность создавать сверхбыстрые «летающие тарелки».

Такой генератор, уверены в Пентагоне, может найти широкое применение при создании военной авиации. На развитие данной технологии, а также еще ряда инновационных проектов, военное ведомство США уже выделило около полумиллиона долларов.

Пентагон надеется, что вскоре сможет получить эффективный и надежный термоядерный реактор уже в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что термоядерная силовая установка может найти применение и в гражданской сфере, а не только для создания мощнейшего на планете оружия.