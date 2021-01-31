Sohu раскрыло маневр США с истребителем шестого поколения

Сегодня, 13:04

Ольга Громова

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Sohu раскрыло маневр США с истребителем шестого поколения

Разработанный США истребитель шестого поколения преследует цель не военного противостояния с Россией, а коммерческого. В этом убеждены аналитики китайского издания Sohu. Их статью в адаптированном переводе представила «ПолитРоссия».

Громкое заявление ВВС США о начале летных испытаний истребителя шестого поколения, который призван упрочить превосходство Вашингтона в воздухе, взбудоражило весь мир. Многие аналитики заговорили о новой эре в авиации. Но в Китае считают, что США спешат с истребителем шестого поколения по другой причине. Она банальна и прозаична - Вашингтон стремится потеснить РФ на рынке вооружений.

Тем более, что Москва также занимается разработкой истребителя следующего поколения. Хотя, отмечают обозреватели, ничего нового ждать не стоит.

Истребители шестого поколения Вашингтона и Москвы - это, по сути, самолеты пятого поколения, но немного модернизированные - высокоскоростные стелсы с возможностью беспилотного управления.

В конце 2020 года на вооружение был принят первый серийный Су-57 - российский истребитель пятого поколения. После этого Вашингтон заторопился с тестированием новой разработки.

«Очевидно, что если бы США преждевременно запустили производство истребителей шестого поколения, более ранние самолеты потеряли бы свою ценность», — резюмировали в Sohu.

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