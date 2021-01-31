Испанские эксперты назвали преимущества российских Су-57 над американскими F-35

Испанский военный аналитик Исан Гонсалес в статье для издания El Espanol дал свою оценку самых мощных истребителей России и США. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Как известно, самыми современными и мощными истребителями пятого поколения, которые обеспечивают странам полное превосходство в воздухе, является российский Су-57 и американский F-35. По мнению эксперта, именно эти два самолета борются между собой за лидерство. Так, например, Су-57 способен с легкостью справиться с F-35 в воздушном бою, так как у последнего довольно слабые маневренные характеристики. Данного мнения придерживается российский летчик-испытатель Магомед Толбоев, на слова которого и ссылается испанский журналист. Однако американский истребитель обладает крепкой электронной начинкой. Хотя вывести ее из строя может даже вспышка на солнце. В то же время Гонсалес отметил еще ряд преимуществ Су-57, к которым отнес мощные двигатели, скорость истребителя, достигающая 2 Маха и высоту полета до 20 километров. А также достоинством российского самолета является радиус действия, который достигает 1,5 тысячи километров. Что касается американского F-35, то его характеристики на порядок скромнее. Так, его скорость достигает всего 1,6 Маха, а максимальный радиус действия – 1239 километров. Высота полета также проигрывает Су-57. Здесь она всего 15 километров. Также аналитик отметил, что из-за небольших размеров F-35 имеет 6 точек подвески для ракетного вооружения. Однако преимуществом обоих истребителей является наличие технологии «стелс».

Отметим, что ранее ряд зарубежных стран выразил интерес к российскому истребителю Су-57.