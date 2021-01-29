ВМС США ищут замену палубным беспилотникам FireScout

Сегодня, 14:44

Ольга Громова

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ВМС США ищут замену палубным беспилотникам FireScout

Военно-морские силы США подыскивают варианты на замену основным палубным вертолетам MH-60R/S Seahawk и беспилотным летательным аппаратам MQ-8B/C FireScout. Дело в том, что сроки эксплуатации этой техники подходят к концу.

Ранее ВМС вознамерились продлить срок службы этой палубной техники до 2030, но в конечном итоге списать ее могут раньше - старые вертолеты и беспилотники не вписываются в новую концепцию сил.

Это следует из информации на правительственном сайте контрактов SAM.gov, которую разместило Командование военно-воздушных систем (NAVAIR).

ВМС США объявили тендер FVL-MS для разработки и серийной поставки новых вертолетов и беспилотников. Аппараты, на которых определится командование, должны поступить не позднее середины 2030-х годов.

В целом же, тендер FVL-MS - часть большого тендера FVL. Он подразумевает проведение сразу нескольких конкурсов на закупки.

В частности, как пишет nplus1.ru, речь может идти о создании минимум пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации. Это и легкие разведчики, и средние ударные, и тяжелые транспортники, которые могли бы по грузоподъемности конкурировать с транспортными самолетами.

Вертолеты MH-60R/S поступили на вооружение ВМС США вначале 2000-х, а беспилотники FireScout - в конце «нулевых».

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