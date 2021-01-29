В США рассказали, каким будет бомбардировщик B-21 Raider

Вчера, 23:49

Александр Зуев

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В США рассказали, каким будет бомбардировщик B-21 Raider

Представитель ВВС США  Уилл Ропер заявил, что первый полет стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, который называют «убийцей» российских ракетных комплексов С-400 «Триумф», состоится в декабре этого года, а не летом 2022, как планировалось. Чиновник также заметил, что для перехода к полномасштабному производству бомбардировщика  много времени не понадобится. Он также сказал, что  новая разработка  отличается от других истребителей нового поколения.

Как заявил представитель ВВС США, в первом летном образце самолета не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном бомбардировщике будет получено  к первому полету. Чиновник считает, что темпы создания новейшего бомбардировщика будут достаточно быстрыми. То есть путь от первого полета до серийного выпуска будет  коротким. 

Ранее журнал Popular Mechanics написал, что B-21 Raider, который заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit, станет «самым крутым» самолетом в мире. ВВС США планируют получить около 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов.

В сентябре прошлого  года Ропер сообщил, что Пентагон  спроектировал, построил и уже поднял в воздух демонстратор Х-самолета. Речь идет о беспилотнике или об истребителе шестого поколения.

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