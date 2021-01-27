Россия завершила разработку новой машины РХБ-разведки

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что Тульский завод, входящий в корпорацию «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех», завершил проект по созданию новейшей машины радиационной, химической и биологической разведки - РХМ-9. Устройство, созданное на базе автомобильного шасси семейства «Тайфун», является новейшей российской машиной, предназначенной для ведения РХБ-разведки на поле боя. РХМ-9 оснастили новыми приборами, конструкция которых позволяет отбирать пробы автоматически без выхода экипажа в зону заражения. Эффективность использования РХМ-9 превышает показатели машин РХБ-разведки вдвое, пишет tass.ru .

Также Криворучко сообщил, что корпорация «Уралвагонзавод» также поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А.