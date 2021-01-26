В США рассказали, как Китай копирует российское и американское вооружение

Эксперты журнала The National Interest сообщили о том, что большая часть китайского вооружения была скопирована с российских и американских образцов.

Как отмечают аналитики, китайский истребитель J-7, созданный в конце 60-х, является полной копией советского МиГ-21. При этом США покупали эти истребители у китайцев, чтобы использовать их во время учений. Известно, что Пекин закупил у Москвы партию Су-27, а также запустил их производство по лицензионному соглашению. Но Китай нарушил договор, начав оснащать самолет собственной авионикой.

Китайский стелс-истребитель J-31 очень похож на американский F-35. В 2010 году разведке США стало известно о том, что китайские хакеры получили доступ к документам компании General Atomics, которая разрабатывала беспилотники.

Десять лет назад китайцы отставали от США по производству беспилотников. Сейчас КНР наверстывает упущенное - производят БПЛА, способные конкурировать с американскими моделями. Китайские хакеры присвоили технологии из нескольких источников, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов. Новейшие китайские дроны очень похожи на американские.

После войны во Вьетнаме военные США решили вкладывать средства в технологию ночного видения. Все это дало США огромное преимущество. Китай направил часть своих шпионских усилий на приобретение американских технологий в этой области. Известно, что китайские бизнесмены незаконно приобретали технологии у американских компаний.