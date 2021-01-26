Пилот истребителя F-35 назвал некоторые недостатки американского истребителя

Издание Hush-Kit опубликовало анонимное интервью пилота F-35 Lightning II, который рассказал о некоторых довольно существенных недостатках этого американского истребителя пятого поколения, пишет Лента.Ру .

Летчик отметил, что сенсорные мониторы F-35 Lightning II нередко при перегрузка перестают работать. К тому же, по его словам, буквально каждый пятый раз он нажимает не на ту часть виртуальной клавиатуры, что необходимо из-за неудобства ее использования.

Он заявил, что работать с виртуальной клавиатурой, которой оснащается истребитель, очень сложно. Гораздо проще, уверен пилот, печатать текст большими пальцами, как на смартфоне, прикасаясь к чему-то, а не ударять по воздуху одним указательным пальцем, чтобы попасть по виртуальным клавишам.

Не работает нормально и голосовое управление при полетах. Как утверждает летчик, нормально эта система управления функционирует только на симуляторах, либо когда истребитель находится на земле. Но во время полета с перегрузкой использовать голосовое управление становится невозможно.

«Я не встречал никого, кто им пользуется в воздухе», — заявил пилот.