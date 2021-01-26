Издание Stern назвало главное достоинство российского «Посейдона»

Вчера, 21:39

Александр Зуев

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Издание Stern назвало главное достоинство российского «Посейдона»

Кремль планирует построить новые субмарины и базу для «Посейдонов», что указывает на важность нового оружия. Об этом говорится в статье, опубликованной в немецком издании Stern. 

Автор статьи Гернот Крампер отмечает, что Россия создала гигантскую торпеду «Посейдон», которая представляет собой ядерный управляемый подводный беспилотник, способный с большой скоростью передвигаться до цели. «Мега-торпеда» располагает длиной около двадцати четырех метров и диаметром 1,6 метра. «Посейдон» малошумный и может быстро передвигаться, поэтому его трудно отследить и перехватить. Всего Россия планирует построить 30 таких торпед. Для таких торпед в России будет построено четыре крупных и дорогостоящих атомных подводных лодки. Одна субмарина может нести шесть или даже восемь «Посейдонов». 

Преимущество «Посейдонов» заключается в том, что пока нет защиты от этого типа вооружения. 

Еще два года назад Владимир Путин рассказал о российском новом чудо-оружии. Автор публикации обращает внимание  на тот факт, что оружие, о котором говорил  президент РФ,  уже есть в России. 

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