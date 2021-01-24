В США создан скоростной вертолет нового поколения Defiant-X

Новый скоростной вертолет Defiant-X разрабатывают американские компании Sikorsky и Boeing. Этот вертолет создается на базе вертолета SB>1 Defiant.

Версия Defiant-X получит ряд усовершенствований. В частности, у этого вертолета появится рулевая стойка в носовой части, пишет Breaking Defense. Данная доработка увеличит массу вертолета. Но при этом он станет более стабильным при приземлении на грунтовые поверхности.

У Defiant-X убрали выступающее сопло под несущими винтами в хвостовой части. У этой версии разработана другая система отвода отработанных газов, что делает его менее заметным для инфракрасных датчиков.

Конструкторы сделали более заостренной носовую часть Defiant-X, а задняя часть стала более обтекаемой. Это, отмечают эксперты, улучшит управляемость вертолета.

Какой двигатель будут использовать для этого вертолета пока не сообщается. Конструкторы выбирают мотор, который будет обеспечивать хорошую скорость, но при этом будет прост в обслуживании.