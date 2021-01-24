В США оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM научат поражать морские цели

Вчера, 22:34

Ольга Громова

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В США оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM научат поражать морские цели

Новейшую перспективную американскую оперативно-тактическую гиперзвуковую ракету PrSM в США научат поражать морские цели, пишет Defense News. Вскоре ее испытают с новой многорежимной головкой самонаведения.

Бригадный генерал Джон Рафферти сообщил изданию, что тестирование новой головки, которая была разработана в ходе реализации программы LBASM (Land-Based Anti-Ship Missile), запланировано на февраль сего года в Нью-Мексико - на полигоне «Уайт-Сэндз».

Вначале головку самонаведения установят на самолет, чтобы проверить правильность работы всех алгоритмов. На следующем этапе испытания продолжают на имитирующей PrSМ ракете. Военные отработают систему наведения в полете.

Издание напоминает, что на текущий момент PrSM оснащается головкой самонаведения с системами инерциальной и GPS-навигации, благодаря чему ракета с высокой точностью способна поражать наземные цели. Новую головку для поражения морских целей она получит с 2023 года. Саму ракету в серийное производство планируется запустить в 2023 году.

Официально заявленная дальность ракеты PrSM - 60-449 километров. Но речь еще о той разработке, которую Штаты вели до выхода из ДРСМД. По неофициальным сведениям одних источников, оперативно-техническая ракета сейчас уже может летать на 550 км, по данным других - на все 700-750 км. При этом она способна развивать скорость, превышающую 5 Махов.

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