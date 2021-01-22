Шесть российских истребителей «разбомбили» эсминец ВМС США «Дональд Кук» в Черном море

Днем 23 января над акваторией Черного моря российские «Двойки» нескольких типов истребителей провели войсковые учения. Боевые воздушные машины при этом отрабатывали учебные «удары» по американскому эсминцу «Дональд Кук».

Начиная с 2014 года, этот корабль ВМС США не меняет своих традиций. Американское военное судно пристрастилось на протяжении 7-ми лет регулярно посещать акваторию Черного моря с какой-то, видимо особой миссией. Так было и на этот раз. Два дня назад, 23 января, эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря. Зафиксировав появление вероятного противника во внутреннем море Российской Федерации, авиация РФ была вынуждена отреагировать, проведя свои боевые учения. Именно в этот день в Черном море был установлен морской кордон.

Условия такие, что во время боевых учений на расстоянии 1000 км ни одно судно не имеет права заходить в зону проведения учений. В этот день над акваторией Черного моря были зафиксированы передвижения двух российских боевых летательных аппаратов типов Су-30, двух Су-27 и двух Су-24. Военные воздушные лайнеры вылетели из места своей постоянной дислокации —крымской авиационной базы. Во время учений самолеты отрабатывали уничтожение эсминца «Дональд Кук» и успешно его «разбомбили».

Военные аналитики отмечают, что в былые времена, во время появления военных судов других стран в Черном море, такой интенсивной активности российской военной техники не осуществлялось. Подобные заверения военных специалистов успешно опровергает аналитический обзор СМИ за прошлые годы. Военные издания писали на своих страницах 24 октября и 28 июня 2020 года о таких же учениях по уничтожению эсминца «Дональд Кук». История взаимоотношений американского эсминца с российским флотом достаточно долгая, еще в феврале 2020 года сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов заверил, что если боевой корабль применит оружие, то вообще не покинет российских вод.

Напомним, что 1 марта 2019 года украинский президент Петр Порошенко провел на борту эсминца встречу со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. Следует подчеркнуть, что, соблюдая законы об учениях, американский эсминец «Дональд Кук» запустил свои двигатели и зашел в акваторию Черного моря только через 6 часов после того, как военная авиация РФ завершила свои военные учения.