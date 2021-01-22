Эксперт назвал пять самых смертоносных военных самолетов России

Сегодня, 09:49

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Эксперт назвал пять самых смертоносных военных самолетов России

Военный аналитик Виктор Баранец назвал 5 самых смертоносных российских военных самолетов, в число которых вошли не только передовые судна, но и надежные старые модели. 

Еще со времен существования СССР авиация России считалась одной из самых сильных в мире. Многие государства на протяжении десятилетий присылают разведку с целью раздобыть секреты отечественного авиастроения, однако до сих пор им не довелось ничего узнать.

По мнению эксперта, лидером авиации России считается Миг-31К, который вооружен смертоносной ракетой «Кинжал». Кроме этого, самолет способен подняться на высоту, практически достигая космоса, что не под силу ни одному противнику. Скорость его полета достигает 3 тысяч километров в час. Баранец отметил, что на вооружение он поступил только в 2018 году.

Второе место занял истребитель Миг-29, причем во всех имеющихся модификациях. Следующими сильнейшими самолетами Виктор назвал Су-27 и Су-57, а пятерку лучших военных суден России замыкает фронтовой бомбардировщик Су-25, которому нет равных по тактическим и техническим характеристикам во всем мире. Российские войска дали ему негласное название «Грач».

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