Forbes высоко оценил ведомого Су-57

Сегодня, 21:14

Ольга Громова

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Forbes высоко оценил ведомого Су-57

Тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник», который является ведомым новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, рано или поздно все равно получит систему искусственного интеллекта. Она сделает его в большей степени автономным, считает аналитик из США Самуэль Бендетт в своем комментарии для Forbes.

Аналитик отреагировал на опубликованную в этом месяца агентством РИА Новости статью о том, что БПЛА, о котором идет речь, нанес бомбовый удар по наземной цели.

Изучив техническую сторону вопроса и характеристики БПЛА, он пришел к выводу, что «Охотник» способен совершенно автономно поражать стационарные и мобильные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Эксперт склоняется к мысли, что Минобороны РФ ведет пристальное наблюдение за разработкой ведомого Су-57 с тем, чтобы результаты были обеспечены не просто согласно графику, а даже опережали его.

В августе минувшего года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что серийные стелс-беспилотники «Охотник» начнут поступать в войска с 2024 года.

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