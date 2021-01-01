Российский Ка-52 «Аллигатор» получил ракеты, способные уничтожить роту американских танков

Новое вооружение российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» может уничтожать практически любую бронемашину.

Вертолет Ка-52 вооружили управляемой ракетой «Гермес», передает Аvia.pro . Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 100 километров, при этом отклонение даже на таком расстоянии не будет превышать 0,5 метра. Мощность ее боезаряда эквивалентна 30 кг тротила. К тому же эти ракеты развивают скорость в три раза больше скорости звука, поэтому перехватить их практически невозможно.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» может нести до 8 ракет. То есть, ему под силу уничтожить за один удар целую танковую роту американских «Абрамсов».

Эксперты отмечают, что существуют также и комплексы «Гермес» наземного базирования. Один такой комплекс может атаковать одновременно 24 различные цели не только на земле, но и на воде и в воздухе. В приобретении этих ракет заинтересованы Китай, Египет и Индия, а также ряд других стран.