Российский Ка-52 «Аллигатор» получил ракеты, способные уничтожить роту американских танков

Сегодня, 12:04

Анна Лисова

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Российский Ка-52 «Аллигатор» получил ракеты, способные уничтожить роту американских танков

Новое вооружение российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» может уничтожать практически любую бронемашину. 

Вертолет Ка-52 вооружили управляемой ракетой «Гермес», передает Аvia.pro. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 100 километров, при этом отклонение даже на таком расстоянии не будет превышать 0,5 метра. Мощность ее боезаряда эквивалентна 30 кг тротила. К тому же эти ракеты развивают скорость в три раза больше скорости звука, поэтому перехватить их практически невозможно.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» может нести до 8 ракет. То есть, ему под силу уничтожить за один удар целую танковую роту американских «Абрамсов». 

Эксперты отмечают, что существуют также и комплексы «Гермес» наземного базирования. Один такой комплекс может атаковать одновременно 24 различные цели не только на земле, но и на воде и в воздухе. В приобретении этих ракет заинтересованы Китай, Египет и Индия, а также ряд других стран.  

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