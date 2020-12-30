В Китае систему «Нудоль» назвали золотым щитом России

Китайское издание Sohu в очередной раз лестно высказалось про вооружение России. Как отмечают эксперты, российские производители всегда отличались качественной разработкой гиперзвукового вооружения. Самым ярким из них является система противоракетной обороны «Нудоль». Об этом сообщает «Политическая Экспертиза».

Отметим, что в 2020 году Россия продемонстрировала успешную работу ПРО А-235 «Нудоль», за которой внимательно следили в НАТО и Китае.

По мнению китайских аналитиков, новая система обладает большим рядом преимуществ. Они прозвали ее флагманом ВКС России и ее золотым щитом. Обозреватели издания уверены в том, что при помощи данного вооружения страна успешно отстоит свои интересы в космосе.

Как известно, «Нудоль» способен поражать баллистические ракеты как малой, так и средней дальности. Более того, система может уничтожить даже орбитальные космические аппараты. Также А-235 можно использовать в качестве перехватчика. Одним из основных преимуществ ПРО является возможность уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

В ряд преимуществ системы «Нудоль» вошла ее мобильность и возможность применения неядерных боеголовок. Также она будет интегрирована в эшелон ВКС РФ.