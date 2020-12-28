Серийная поставка гиперзвуковых ракет «Циркон» в армию РФ начнется в 2022 году

В 2022 году начнутся серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российского Военно-морского флота. Об этом сообщил в интервью изданию «Красная звезда» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, передает РИА Новости .

Он рассказал, что испытания ракеты «Циркон» были проведены в 2020 году. Они завершились успешно, что позволило утвердить этот вид вооружения для передачи военным.

По словам Криворучко, пуски гиперзвуковой ракеты комплекса «Циркон» осуществлялись с фрегата «Адмирал Горшков».

Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» сообщалось ранее несколько раз. Известно, что в 2020 году было осуществлено три пуска ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Дважды ракету запускали по морской цели, и один раз она успешно поразила береговую цель. В ходе тестирования ракета смогла достигнуть скорости в 8 Махов.

Стоит отметить, что комплексы для пуска ракеты «Циркон» будут не только морского, но и наземного базирования. Об их разработке ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.