Секретная российская подлодка «Лошарик» стала предметом спекуляций на Западе

Западные аналитики озвучили предположения касательно характеристик российской подводной лодки «Лошарик».

На страницах The National Interest (NI) размещена статья, авторы которой озвучили предположения касательно возможностей этой сверхсекретной российской атомной подводной лодки, пишет ПолитРоссия .

Разработка АПЛ «Лошарик», отмечают в NI велась с конца 1980-х годов. Перед разработчиками стояла задача создать современную подводную лодку для проведения специальных операций, которая бы смогла заменить суда класса «Кашалот» и «Рентген». Этот проект держался в строжайшем секрете, после распада СССР его заморозили.

В начале 2000-х его реанимировали, и АС-31 поступил на службу в Главное управление глубоководных исследований. Официально эта структура проводит секретные океанские исследования. Но вот какие задачи еще выполняются данной организацией, держится в секрете.

Известно, что АПЛ «Лошарик» получила один ядерный реактор. Она имеет водоизмещение менее 1 тыс. тонн. Предположительно, ее длина составляет около 79 метров.

Эксперт по подводным лодкам Хай Саттон говорит о том, что АС-31 состоит из нескольких сфер, что позволяет вести работы на больших глубинах. Но точные характеристики «Лошарика» продолжают оставаться предметом спекуляций в западном военном сообществе. Авторы NI пишут, что, возможно, двигатели этой АПЛ находятся в ее задней сфере, тогда как батареи располагаются ближе к началу лодки.

Американские военные эксперты отмечают, что после пожара, который прошел на «Лошарике», информации о его ремонте в СМИ от официальных представителей Минобороны не было. Поэтому как продвигался ремонт, не известно.