Китайские специалисты оценили будущее российских танков

Сегодня, 13:59

Александр Зуев

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Китайские специалисты оценили будущее российских танков

Китайские специалисты оценили российскую концепцию танка будущего. Как они отметили, идея создания нового танка, который должен прийти на смену знаменитой «Армате», оправдает себя. Но реализация этой идеи требует времени, а также использование передовых технологий.

Известно, что российские военные конструкторы разрабатывают концепцию сочлененного танка. Разработчики считают, что платформа должна сменить боевую машину «Армату» после 2040 года.

Есть мнение, что танк будущего будет двухмодульным, о чем говорят эксперты из Поднебесной. В первом модуле создадут защищенный отсек для экипажа, а во втором будут находиться боеприпасы и силовой агрегат.

Между тем обозреватели из Поднебесной упоминают, что российские разработчики не были оригинальны, так как идея создания подобной боевой машины не новая - такие танки уже создавались. Так, в советское время появился двухсоставный вездеход на гусеничной платформе «Витязь», отмечают эксперты. Эта боевая машина предназначалась для работы в сложных арктических условиях.

Специалисты отмечают, что воплощение концепции сочлененного танка позволит повысить защищенность и огневую мощь боевой машины, пишет politros.com.

Однако они говорят о проблеме, которая встанет еще перед конструкторами. Ее суть в налаживании эффективной связи между двумя секционными модулями. Ко всему, стоимость такого танка будет довольно высока, предполагают эксперты. Они также пришли к выводу о том, что концепция сочлененного танка является весьма интересной идеей, но в ближайшем будущем все еще будет актуальна современная платформа «Армата». Специалисты полагают, что в любом случае танк останется основной ударной силой сухопутных войск не только в России, но и во всем мире.

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