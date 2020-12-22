В 2020 году ВС России получили новые ракеты, самолеты и бронетехнику

Сегодня, 18:34

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В 2020 году ВС России получили новые ракеты, самолеты и бронетехнику

Министерство обороны России последние 10 лет осуществляло проект по перевооружению своих войск. Программа завершилась в 2020 году. На ее воплощение было выделено 23 триллиона рублей. На эти средства Вооруженными силами были закуплены ракеты, самолеты и бронетехника. Об этом сообщает «Независимая газета».

На сегодня ВС России на 70% оснащены современным вооружением. В плане стратегического вооружения было приобретено 109 МБР «Ярс» и более 100 баллистических ракет для субмарин. Продолжаются закупки гиперзвуковых «Авангардов», скорость которых достигает до 7,5 км в секунду.

В состав Военно-морского флота РФ вошли 2 новые субмарины, 7 наводных кораблей и более 20 катеров. До конца 2020 года поступит 2 корвета – «Алдар Цыденжапов» и «Гремящий». Также есть вероятность того, что флот оснастят улучшенными атомными подводными лодками «Ясень-М» и «Казань».

Что касается сухопутных войск, то за весь период проекта им было поставлено более 3,5 тысячи единиц бронетанковой техники. Среди них встречаются танки Т-72БЗМ и Т-80БВМ и бронетранспортеры БТР-82А/АМ и БМП-3.

Для ВКС за десять лет было сооружено около тысячи ударных летательных аппаратов. Российские летчики в текущем году получили на вооружение 150 комплексов ПВО, среди которых есть С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С». Кроме того, в распоряжении вооруженных сил России находится 57 космических спутников.

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщал о том, что несколько десятков ракетных бригад приняли ЗРК С-400 «Триумф» и ОТРК «Искандер» в 2020 году.

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